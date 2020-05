Виплацованє державней помоци од 25. мая

БЕОҐРАД – Помоцнїца министра финансийох Ана Йович виявела вчера же виплацованє 100 еврох, у динарскей проциввредносци, полнолїтним гражданом котри ше приявели за помоц, почнє сукцесивно од 25. мая.

Йович гварела же би по плану виплацованє тей помоци пензионером було закончене по стреду, а хасновательом социялней помоци по штварток. Прешлого викенду почало виплацованє єднократней державней помоци пензионером котри пензиї доставаю прейґ Поштанскей шпоровнї.

Полнолїтним гражданом котри ше приявели за помоц виплацованє почнє 25. мая, сукцесивно, на кажди пейц днї.

Приявйованє почало 13. мая, перше прейґ сайту за приявйованє, а потим и прейґ кол-центру. Гражданє ше за помоц можу приявиц по 5. юний.

