Обовязка приявйованя до системи Е-Туриста

ШИД – Локална самоуправа обвисцела власнїкох нєкатеґорованих погосцительних обєктох у хторих пребуваю госци- туристи о обовязки приявйованя до системи Е-Туриста.

Слово о централней информацийней системи у обласци погосцительства и туризма у Сербиї прейґ хторей мож приявиц и одявиц домашнїх и страних туристох.

Локална самоуправа власнїкох уж скорей поинформовала о нових законских предписаньох и обовязкох, а вецей питаня можу послац на имейл адресу: lokalnirazvojsid@gmail.com, або ше опитац на телефон 022-719-142.

