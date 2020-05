ЖАБЕЛЬ – Општинска управа Жабель будзе потвердзовац подписи виберачох на основу поднєшеней вимоги овласценей особи и уплаценей такси за потвердзенє.

Потвердзенє ше будзе окончовац у просторийох Општинскей управи Жабель, Николи Тесли 45, шалтер сала. То годно поробиц роботним дньом од 16 по 20 годзин и викендом у периодзе од 8 по 14 годзин.

