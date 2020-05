ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 18. мая, у општини Жабель у рамикох ярнїх отримованьох драгох, Явне комуналне подприємство „Чистота Жабель“ почало реконструкцию локалних драгох.

З роботами ше почало у Дюрдьове, а потим ше прейдзе и на други драги у општини. Роби ше на найфреквентнєйших крижних драгох, а потим планови роботи и у других улїчкох.

