По 1. юний уход на Штранд нє будзе наплацовани

НОВИ САД – Гоч традицийно сезона на Штранду почина 1. мая, того року капури Штранду отворени даскельо днї после того, зоз утаргованьом одредзених мирох котри принєсла Влада Републики Сербиї и кризни штаб Городу Нового Саду, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

ЯКП „Городске желенїдло” Нови Сад оможлївело шлєбодни уход на тоту познату новосадску плажу шицким гражданом пре забрану рушаня у позарядовим стану, алє помогнуц и погосцительом же би, у периодзе кед нє отворене купалїще, лєгчейше превозишли период у котрим нє могли витворйовац приходи пре епидемию Ковид-19.

Од штвартку, 21. мая, почнє предаванє сезонских уходнїцох за закупцох кабинох и сезонских уходнїцох без попустох и зоз попустами котри годни хасновац од 1. юния.

Закупци вельких кабинох маю право на 4 уходнїци, а закупци менших на 2 по цени виробку од 300 динари. Документация котру нєобходнє придац то контракт о закупу кабини за тот рок.

Цена сезонскей уходнїци без попусту виноши 1 345 динари, а зоз попустом за школярох, студентох и пензионерох 1 150 динари.

Роботни час каси будзе кажди дзень од 8 по 16 годзин.

Од 1. юния почнє и традицийна акция „Гуманитарни пондзелок”, а наплацованє уходу почнє 2. юния.

