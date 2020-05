Младосц победзує и вирус

Кед ши млади шицко мож посцигнуц, лєм ше треба баржей потрудзиц. За тоти два мешаци у позарядовим стану пре вирус корона кед найстарша популация була заварта и нє могла виходзиц вонка, по наших местох ше зорґанизовали млади волонтере и направели рижни акциї и так им помогли и олєгчали тоти днї. Було же ходзели по пинзиїї, по лїки и основни намирнїци, абоих лєм нащивели и дакус з нїма побешедовали.

Нє було слова лєм о помаганю, алє и зблїжованє и упознаване людзох. У позарядовим стану вше, гоч яка помоц потребнан. Єдней баби, або дїдови сиґурно мило кед их дахто придзе обисц , и нє важне чи му є родзина, чи нє. Людзе ше любя дружиц и помагац єдни другим. Млади ше указали як добра и одвичательна екипа на хтору ше мож опрец. Помоц ше добре реализовало, понеже було вельо волонтерох хтори сцели помагац, гоч знали же нє маю материялни хасен, алє знали же дакому украша дзень и розвешеля го.

Млади ше указали як гуманитарни героє, на власну инициятиву ше позберали и помагали, розношели пакети у хторих були основни поживово артикли за живот.

– Шицко у добрей орґанизациї, добрей дзеки и витирвалосци. Шицки зме ше трудзели помогнуц кому ґод требало. Даєдни людзе нам подзековали и нє сцели помоц, алє ю послали дакому другому кому можебуц баржей требала – гуторя волонтере зоз Коцура и додаваю: – Помоц сциговала зоз Општини до Месней заєднїци и ношело ше ю кажди дзень по списку хтори волонтере достали. Углавним кажди дзень було у другей улїчки. Интересанте же нас людзе чекали на драже кед чули же идземе по их шоре. Мали зме даскельо случаї кед нам ше людзе питали же кеди достаню помоц, бо сушеда достала, а вони ище нє – зоз ошмихом закончую волонтере.

Окрем розношеня, волонтере ше, як и у других местох, и у Руским Керестуре уключовали и до дезинфекциї улїчкох и просторийох. Ми жиємє у чаше кед анї нє каждодньове помагац на таки способ, а тото цо задармо лєм ше бере, нє роздумує ше о тим же можебуц дакому другому баржей треба. Нє вше зме свидоми же кельо єст людзох хторим треба помогнуц и кед нє позарядови стан. Млади волонтере у тей ситуациї постали свидоми праве того же коло нїх єст тих цо нє маю дзе, алє анї зоз чого жиц. По законченю позарядового стану и гуманитарна помоц престала, а волонтере зоз тей ситуациї вишли мудрейши и моцнєйши з новим искуством кед би було даяки нєпредвидзени ситуациї. Помагац треба вше, нє важне чи позарядови стан або нє, и нє треба забувац на людзох хтори жию коло нас. Волонтиранє єдна з найгуманших роботох, та и попри тим же зоз нєй нє маме материялного хасну, векши хасен кед особа постанє чловек, освидомени же треба помагац другому. Инциятива младих барз важна, бо млади предлужую там дзе старши станули. Нє шме ше забуц же вони будучносц и барз су значни у каждей заєднїци. Треба их потримовац у шицких идейох и у шицких роботох „Бо, на младих швет остава”.

НОВОСАДСКИ ВОЛОНТЕРЕ

У шицких местох волонтерска робота ишла добре, окрем у Новим Садзе дзе людзе вироятно нє мали потребу же би им волонтере помагали понеже су у варошу дзе єст иншаки, вигоднєйши можлївосци за помоц як на валалє.

– Такой на початку позарядового стану порадзене було же ше оформи мала ґрупа волонтерох як заєднїцка акция Руского културного центру и новосадскей парохиї св. Апостолох Петра и Павла. Информация о нашим анґажованю була обявена на радию и телевизиї, а подзелєли зме ю и на парохиялним Фейсбук боку. Радовали зме ше тим активносцом, бо окрем того же нам то була нагода висц на улїчку у тим периодзе, робели бизме цошка хасновите и гумане – гутори Михаїл Римар и предлужує: – У цалим тим периодзе наша ґрупа нє достала анї єдну поволанку, так же зме роботи нє мали. Пробовали зме похопиц прецо ше нам нїхто нє явел, и предпоставяме же нас вироятно нє познаю шицки так добре, та им лєгчейше було поглєдац помоц од найблїзших. То нас нє зопарло же бизме у своїм сушедстве нашли старших согражданох хторим була потреба помоц, та зме им помагали – закончує Михаїл.

