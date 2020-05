Школяре напредую, гоч настава на далєкосц

У Школи за основне музичне образованє Кула, як и у цалей образовней системи у Сербиї, пре позарядови стан и ширенє епидемиї Ковиду 19, од 15. марца, настава орґанизована прейґ интернету. Школа ма и оддзелєнє у Руским Керестуре и у розгварки з дзепоєднима наставнїками у тим оддзелєню, оценюю же и попри нєдостаткох такого способу роботи обачене же дзеци, заш лєм, напредую.

У керестурским оддзелєню у тим школским року єст коло пейдзешат школярох од пририхтуюцей по пияту класу, хтори уча грац на клавиру, гармоники лєбо тамбури. Наставнїки цо тримаю индивидуалну наставу хтори задлужени за перши два начишлєни инструменти то Мирко Преґун и Мирон Сивч, а за тамбуру Геленка Гарвильчак, док годзини солфедя трима Ладислав Тамаши. Як за „Руске слово” потолковал длугорочни наставнїк клавира и гармоники Мирон Сивч, и вони ше такой по препорукох директорки Верици Ожеґович орґанизовали за наставу на далєкосц. Правда, прерва док шицко нє почало функционовац була дзень-два, а могли виберац чи наставу буду тримац прейґ Вайберу чи прейґ Скайпу. Обвисцени и школяре, направени нови розпорядок, хтори усоглашени зоз наставу порядней школи, а годзини у музичней школи ше отримує два раз до тижня и вони окрем солфедя индивидуални.

– Школяре ше досц швидко прилагодзели ґу такому способу роботи, векшина добре реаґує, видно же вежбаю, а кед дацо успишно науча, знїмок того пошлєме и до нашей Школи, та ше вец кладзе и на школски сайт. То першираз же маме таку нагоду – потолковал наставнїк Сивч.

ЖИВИ КОНТАКТ ХИБИ

– Слабши боки вибер настави у нашей школи то же живи контакт наставнїка и школяра хиби кед треба дацо виправиц, кед поведзме школяр лєбо нє намесци пальци на инструменту, лєбо дацо подобне. Теди ше мушиме добре потрудзиц и указац то даяк он-лайн, бо векшина прейґ телефонох провадза годзини. Мушим повесц же прето маме кущик благши критериюми, алє заш лєм вимагаме же би школяре звладали одредзену адекватну програму и навежбали на инструменту.

О своїх искуству он-лайн, т. є. вибер настави зверела нам и наставнїца тамбури Геленка Гарвильчак хтора ма 13 школярох од першей по пияту класу. Гвари же и єй школяре вредно робя, видзи же озбильно похопели таку наставу, та велї аж и мотивованши и заинтересованши.

– Школяре ше барз крашнє знашли и робиме поряднє, вше у истим термину два раз до тижня. Кус вецей труду тим младшим треба звладац и указац то прейґ екрану же хтори палєц на хтору струну идзе и хторе польо треба положиц. Нотни материяли им посилам по мейлу, та им родичи помагаю и якош ше знаходза го себе випринтовац, а и домашнї задавам прейґ мейлу. Кед добре навежбаю, вец то послухам прейґ видеа, кед ознова маме годзину. Задовольна сом як робя, бо су за кажду годзину порихтани, видзим же и вецей вежбаю як скорей и обачиц же напредую. То и найважнєйше, бо значи же нам тота часц школского року нє будзе страцена – потолковала наставнїца Гарвильчакова.

НОВИ ЗНАНЯ И ИСКУСТВА

О своїм искустве о роботи на далєкосц наставнїца виолини Лїляна Барна Никитович хтора зоз школярами роби у Кули гвари же гоч их шицко тото нєсподзивало указали ше и велї добри боки:

̶ Патраци на специфичносци роботи у музичней школи, а то насампредз индивидуална настава, т. є. єден школяр єден наставнїк, тота файта роботи нам баржей одвитовала як другим и лєгчейше зме ю прето орґанизовали. Ґенерацийом дзецох з хторима робиме ИТ технолоґия нє цудза, та мож повесц же им он лайн настава интересантнєйша и попри початних чежкосцох, чи пре нє одвитуюци вязи, або квалитет звука. Правда же и я як наставнїк спочатку була подозрива и на квалитет такей настави и напредованє школярох, алє як час преходзел, указало ше цалком процивне, т. є. же дзеци барз добре напредовали.

Гоч и ми, наставнїки, прето мали пред собу велї виволаня, думам же з того шицкого здобули зме и велї хасновити нови знаня и искуства. Тиж так школяром таки способ роботи дава и предносци, поведзме кед нє були на настави, хаснованє одредзених нових змистох и видео материялох олєгчує им же би були цо самостойнєйши у роботи.

Понеже у наших планох роботи предвидзени и обовязни явни наступи наших школярох, тераз то було онєможлївене, та зме прето знїмки їх наступох у домашнїх условийох викладали на сайт школи и дружтвени мрежи. Так робота наших школярох доступнєйша и ширшей явносци. Особнє думам же зме з тей чежкей ситуациї могли вельо доброго научиц и же з нєй виходзиме богатши, и як побиднїки – гварела Лїляна Барна Никитович.

ЗА НОВИ ШКОЛСКИ РОК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЯВЙОВАНЄ

Як стої на сайту ШОМО Кула, somokula.com од першого априла тирва електронске приявйованє школярох за идуци школски 2020/21. школски рок. На сайту поставени приявни формулар хтори родичи треба же би виполнєли кед жадаю же би їх дзецко у тей школи, учело грац на даєдним зоз понукнутих инструментох. У матичней школи у Кули то клавир, гармоника, тамбура, гушля и кларинет, а у оддзелєню у Руским Керестуре лєм перши три инструменти. Од септембра будзе отворене и оддзелєнє у Червинки за клавир и гармонику. До першей класи музичней можу ше приявиц школяре хтори тераз закончую другу класу порядней основней школи, а до пририхтуюцого оддзелєня рок младши дзеци.

По словох директорки Школи Ожеґович, школяре хтори ше приявя он лай, вироятнє початком юния буду поволани и на примаци испит, а потим будзе орґанизовани и упис. Но о шицким родичи буду на час поинформовани.

У МАРЦУ БУЛО НАГРАДИ

Ище пред позарядовим станом, 4. марца, школяре наставнїци Гарвильчаковей були успишни на змаганю на 17. Фестивалу войводянскей тамбури. Иван Фейди, школяр другей класи ШОМО на тамбури басприм достал I-6 награду, а рок старши Иван Планчак, тиж на тамбури басприм достал II-1 награду.

