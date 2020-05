Потвердзенє велькей упартосци и любови

Состав екипи у сезони 1968/69. року бул ощербени цо ше одражело и на резултати. Од дзешец стретнуцох Русин зазначел три побиди, а на седем стретнуцох страцел – бул на трецим месце од сподку. У ярнєй часци Русиновци ше дакус таргли, та першенство закончели у штредку таблїчки.

На концу єшеньскей часци новей сезони Русин ознова бул на сподку таблїчки. У ярнєй часци до екипи ше врацел з войска ґолґетер Владо Гербут, а вошли и нови бавяче – Грубеня, Планчак, Хома, Еделински, Маґоч и други. Нажаль, векшого успиху було мало. Окрем того, екипа нє мала анї тренера.

Подли пласман у ярнєй часци першенства 1970. року и реорґанизация лиґох за Русин мали подлу перспективу. После вецей сезонох екипа зоз Руского Керстура ше нашла на найнїзшим ступню змаганя у Медзиопштинскей лиґи Зомор–Апатин–Кула. У тей конкуренциї на концу єшеньскей часци Русин бул на осмим месце. Од дзевец стретнуцох Русин победзел на трох, шейсц стретнуца страцел, екипа дала 132 ґоли, а достали 151. На яр, Русин бавел подобно як и у єшеньскей часци.

Вєшенї, у новей сезони, Русин почал бавиц лєпше, та тоту часц закончели на першим месце на таблїчки. Осем раз славели побиду, раз бавели нєришено, а два стретнуца страцели. У составе тедишнєй екипи Русина були: С. Папуґа, Хома, Рац, Планчак, Маґоч, Ковиянич, Сабадош, Будински, Лю. Еделински, Няради, Жирош, Бики, Радека Новта, Фурик…

Ярню часц першенства почали на чолє зоз Владом Гербутом хтори ше до екипи Русина врацел зоз кулского Гайдука. З початку им нє рушело найлєпше. Страцели заостате стретнуце зоз Сивцом, алє на другим победзели. Остатнє стретнуце було 10. септембра процив екипи зоз Станишича, а резултат бул нєришени – 19:19. Од того дня Русин ше вецей нє споминало. Найлєпши бавяче, Владо Гербут, Михал Козар и Любо Еделински, од октобра почали бавиц за РК „Омладинєц” зоз Коцура.

Сезона 1970/71. за рукомет у Руским Керестуре нє була блїщаца. Наступела велька криза, а рукометаше ше после велїх успишних сезонох нашли у найнїзшим ранґу змаганя. Руководство пробовало винайсц ришенє, алє шицко то було далєко од дакедишнього успиха.

ПАУЗА И НОВИ ПОЧАТОК

После кризних часох, нагадовало ше нови початок. Рукометни ентузиясти на чолє зоз Владимиром Гардийом Вилийом глєдали нових хлапцох. Жадало ше врациц популарносц того спорта. Од єшенї 1974. року Русин ше почал змагац у истей лиґи зоз хторей нєсподзивано щезнул у Медзиопштинскей рукометней лиґи Зомбор–Апатин–Кула.

Окрем Русина у лиґи були: Гусар зоз Стапару, Динамо зоз Сонти, Борец зоз Бачкого Ґрачцу, Сивец, Єдинство зоз Колуту, Червинка II, Партизан зоз Купусини, Младосц зоз Дорослова и ПИК Алекса Шантич. Тренер екипи бул Владимир Гарди, а у екипи були: Грубеня, Регак, Жирош, Надь, Будински, Фурик, Малацко, Гарди, Семан, Еделински, Планчак, Маґоч, Хома, Штранґар, Джуджар…

На дзевец стретнуцох Русин освоєл лєм два боди. Подобни резултати Русин мал и у наиходзацих трох-штирох сезонох. У тим периодзе за Русин бавели: Дудаш, Колєсар, Козар, а окрем спомнутих бавели ище Пап, Папуґа, Медєши, Хромиш, Дю. Дудаш и други.

Врацанє на коляї старей слави рукомета у Руским Керестуре почало у сезони 1978/79. року. На дзевец змаганьох Русин зазначел штири побиди, два були нєришени, а три стретнуца страцел.

У ярнєй часци першенства резултат бул лєпши, та на концу Русин бул треци на таблїчки.

Добре бависко, дзека и упартосц Русинових рукометашох у двох сезонох найлєпши резултат дали у сезони 1979/80. року. У єшеньскей часци победзели на осем стретнуцох, а два страцели. Русин бул перши на таблїчки у Медзиопштинскей лиґи. У екипи уж други рок капуру бранєли Владо Еделински и Грубеньом, а на лавки шедзели ище двоме. Но, цала екипа була змоцнєта, окреме кед ше до екипи врацел Владо Гербут.

На концу першенственей сезони 1979/80. року Русин завжал длугоочековане перше место и пласовал ше до висшого ранґу змаганя – Войводянскей рукометней лиґи – Штредня Бачка.

У єшеньскей часци зазначели седем побиди, два стретнуца бавели нєришено, а тельо мали и страцени стретнуца. Цо ше дотика ярнєй часци зазначели седем побиди и штири пораженя. Русин после такого успиху у конкуренциї дванац екипох завжал штварте место.

РЕОРҐАНИЗАЦИЯ ЛИҐОХ

Дзекуюци успиху Русин ше нашол у висшим ранґу змаганя. Нова лиґа ше волала Войводянска рукометна лиґа – Бачка, а окрем Русина у лиґи бавели: Динамо зоз Сонти, Потисє зоз Канїжи, Партизан зоз Пачиру, Чонопля, Едьшеґ зоз Малого Идьошу, Раднички зоз Баймоку, Пик Приґревица, Алекса Шантич, Станишич, Кляїчево, Сивер зоз Суботици, Перши май зоз Бачкей Тополї и Партизан зоз Горґошу.

У такей конкуренциї Русин бул седми. Алє, значнєйше од того успиху було тото же ше у Клубу почало робиц зоз младшим возростом. Младих рукометашох пренаходзел професор Владо Бесерминї. У младей екипи були: Перепелюк, Бодваньски, Кренїцки, Русковски, Надь, Новакович, Павлович, Рамач…

Другу першенствену сезону у Войводянскей рукометней лиґи – Бачка, Русин одбавел вельо слабше. У конкуренциї дванац екипох, єшеньску часц закончел на єденастим месце зоз трома побидами и осем страценима стретнуцами. На яр статистика була подобна, а резултат бул таки же Русин випаднул зоз тей лиґи. У тедишнєй екипи було вецей младих бавячох: М. Хрин, С. Надь, Я. Русковски, З. Орос, М. Семан, В. Сабадош, З. Малацко, Я. Рускаї, С. Салак, Вербаси…

После випадованя зоз лиґи, од єшенї 1983. року Русин ознова почал бавиц у Медзиопштинскей лиґи Зомбор – юг. У такей конкуренциї Русин ознова доказал свою доминацию и по законченю єшеньскей часци бул перши на таблїчки.

У предлуженю першенства на яр, Русин зоз тренером Гардийом отримовал перше место на таблїчки по стретнуце зоз коцурским Омладинцом. Було то праве дерби стретнуце, бо Омладинац бул на другим месце на таблїчки. Победзели Коцурци зоз резултатом 25:20 и Русин остал без першого места.

ВРАЦЕЛИ ШЕ ШАМПИОНСКИ АМБИЦИЇ

На початку нового першенства у сезони 1985/86. року пременєли ше вецей бавяче. Тей сезони почали бавиц: Медєши, Салак, Драшкич, Дюрко… У єшеньскей часци Русин завжал шесте место, цо, з оглядом на тото же екипа була подмладзена, бул успих.

У ярнєй часци першенства Русин бавел вельо лєпше, та на концу єшеньску позицию на таблїчки злєпшал – бул штварти. Мал дзешец побиди и осем страцени стретнуца. Ґолґетере у екипи бул Дюра Дудаш хтори на стретнуцох дал 132 ґоли. У єшеньскей часци сезони 1986/87. року Русин бавел добре, бо од дзешец стретнуцох дзевец победзел и лєм єдно змаганє страцел.

Теди у лиґи окрем Русина були: Партизан зоз Каравукова, Текстилєц зоз Оджаку, Сивец 69, Герцеґовац зоз Ґайдобри, Задруґар зоз Сербского Милетичу, Вербас II, Борец зоз Бачкого Ґрачцу, Силбаш и Синтелон II зоз Бачкей Паланки.

У екипи Русина теди бавели: Вербаси, Малацко, Дудаш, Сабадош, Фурик, Тиркайла, Джуджар, Драшкич, Гербут, Дюрко, Будински, Павлович, Перепелюк…

На початку ярнєй часци першенства Русин бул на другим месце на таблїчки. Бавел ше дерби медзи Русином и кулским Гайдуком, а лєпши були Кулянци и победзели зоз резултатом 22:17 (12:9). Русин од одбавених двацец стретнуцох, на седемнац победзел, єдно було нєришене, а два стретнуца страцел.

