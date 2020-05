Фодбалски лиґи нїзшого ранґу нє буду предлужени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ярня часц Фодбалского першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор 2019/2020 претаргнута, а таблїчка з резултатами останє замарзнута.

Як стої на сайту Фодбалского союзу Сербиї, лиґи аматерского ранґу, сербски и лиґи нїзшого змагательного ранґу, заключно закончени 15. марца того року и нє буду предлужени. Тото важи и за лиґи младших катеґорийох Фодбалского союзу Сербиї.

По словох фодбалерох ФК „Русин” тренинґи и пририхтованя за єшеньску часц сезони 2020/2021 почню концом юлия, лєбо початком авґуста, док младши фодбалере – когуцики, як и младши и старши кадети, през лєто буду мац вецей приятельски змаганя и рижни турнири, та зоз тренинґами почню по конєц мая.

Здогаднїме, Русиново бавяче остатнє, 17. коло, одбавели на домашнїм терену процив ФК „Будучносцˮ зоз Параґох, а з резултатом 0:0. Так ше Русиновци, зоз 30 бодами, а зоз 9 побидами, трома нєришенима и пейц пораженима змаганями, на концу тей ярнєй часци сезони нашли на 5. месце на таблїчки.

