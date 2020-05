Средства и двом проєктом Оддзелєня за русинистику

НОВИ САД – Покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц проф. др Зоран Милошевич вчера уручел ришеня представнїком високообразовних установох зоз АП Войводини хтори достали вкупно пейц милиони динари за 14 наукововиглєдовацки и розвойновиглєдовацки проєкти националних меншинох-националних заєднїцох. Оддзелєню за русинистику одобрени два проєкти на тим конкурсу.

– Покраїнска влада нє одустала од тих проєктох, бо вони плод нашей традициї, порозуменя и розличних ниянсох нашого дружтва, цо зме шицки вєдно уткали до системи високого образованя – виявел проф. др Милошевич.

Того року найвецей проєкти одобрени мадярскей националней меншини – пейц, по два рускей и ромскей, а по єден нємецкей, бунєвацкей, словацкей, горватскей и румунскей националней заєднїци.

Конкурс бул отворени и за студентски центри „Нови Сад” и „Суботица” хтори могли достац средства за оправянє будинкох, обєктох и опреми у установох студентского стандарду чий снователь АП Войводина. За тоту намену були опредзелєни шейсц милиони динари.

