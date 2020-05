Он-лайн Отворени дзвери Оддзелєня за русинистику

НОВИ САД – Зоз промотивним спотом Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе поволало будуцих студентох же би ше уписали на основни академски студиї у наиходзацим школским 2020/21. року.

Пре коронавирус, Филозофски факултет орґанизовал он-лайн Отворени дзвери за будуцих студентох, а о датуму и часу на дзепоєдних студийних ґрупох мож дознац на тим ЛИНКУ.

На сайту Факултета ше находза и други информациї котри важни будуцим студентом, а промотивни спот мож одпатриц на Фейсбук боку Русинистики.

