У Новим Садзе 8 300 гласачох вецей як на прешлих виберанкох

НОВИ САД – На наиходзацих виберанкох, 21. юния, у Новим Садзе маю право гласац 332 407 особи, указую податки з виберацкого списку хтори обявени 15. мая.

Тото число гласацких лїсткох за друкованє прейґ явней набавки поручела Городска виберанкова комисия, преноши портал 021. Гоч ше тото число кус и пременї пре уписованє, лєбо сцеранє зоз виберацкого списку, постава ясне же ше у одношеню на локални виберанки 2016. року число гласачох звекшало за 8 300 особи.

Тота информация нїкого нє нєсподзивала, бо ше у остатнїм чаше нєпреривно зазначує звекшанє числа жительох у Новим Садзе, углавном приселєних зоз других часцох жеми и менших местох.

Републични завод за статистику 2018. року преценєл же у главним городу Войводини жию 358 572 жителє, од чого єст коло 45 000 малолїтни особи. ЯКП „Информатика”, з другого боку, на своїм сайту зазначела же Нови Сад ма 408 809 жительох, од хторих 65 000 малолїтни.

Гласацки лїсток на локалних виберанкох 21. юния будзе целовей, а контролни помаранчецовей фарби.

