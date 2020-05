За локални виберанки за тераз седем приявени лїстини

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия (ГВК) на схадзки отриманей 11. мая, принєсла Ришенє о предлуженю запровадзованя виберанкових роботох у поступку вибераня одборнїкох до Скупштини Новог Саду, преноши портал 021.

Потераз за локални виберанки у Новим Садзе преглашени седем виберанково лїстини:

1.„Александар Вучич – За нашо дзеци”;

2.„Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”;

3.„Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”;

4.„Цалком друга приповедка – Новосадянє”;

5.„Войводянски фронт – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия, Вєдно за Войводину)”;

„Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор”;

7.„Правда – Адавидера – Ивана Вуясин”.

ГБК принєсла и други провадзаци одлуки нєобходни за отримованє виберанкох, мєдзи хторима фарба гласацкого и контролного лїстку. Виберанково лїстки мож поднєсц по 5. юний до полноци.

