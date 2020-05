Поставени замки за шершеньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох члени Добродзечного огньогасного дружтва на вецей местох у Руским Керестуре покладли замки за шершеньох (серб. стршљен).

Замки представяю пластични фляши до хторих усипани сок, а положени су опрез предавальнї „Ґомекс”, при полицийней станїци, опрез будинку ПУ „Бамбиˮ, а плановане замки положиц и до двора Школи.

По словох члена ДОД-у Славка Надя, гнїзда шершеньох буду знїщени найвироятнєйше зоз хемийним средством, а людзе хтори у своїх хижох на скритих местох найду векши гнїзда, можу ше явиц до Огньогасного дому, та члени Дружтва виду на терен.

По словох фаховцох, шершень ридко кеди напада, найчастейше кед ше бранї и щици свойо гнїздо а, як Славко совитує, шершеньох би нє требало забивац понеже, з власного искуства, твердзи же у тим случаю ище векше число тих инсектох може нападнуц чловека.

Кед тот инсект укуши чловека, звичайно то нє опасне и закончи ше зоз благим напухнуцом, алє ше може случиц же алерґийна реакция може загрожиц аж и живот.

