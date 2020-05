У Керестуре нєшка Вознесениє, Служба у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. o. Миколая, по григориянским календаре, нєшка швето Вознесениє Господнє, хторе вязане за швето Пасхи. Служба Божа будзе на 10 годзин у Водици, першираз того року.

Вознесениє ше преславює 40 днї по Велькей ноци, понеже ше по євангелским запису, Исус Христох вознєсол на нєбо, 40 днї потим як воскреснул.

Зоз мирами безпечносци швето будзе преславене на двох Службох Божих. На 10 годзин Служба першираз того року будзе у Марийовим святилїщу Водици, а у Катедралней церкви, будзе лєм вечар на 19 годзин.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)