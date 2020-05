Увид до єдинственого виберацкого списку за Нови Сад у Городскей управи и он-лайн

НОВИ САД – Часц виберацкого списку за Нови Сад, за наиходзаци виберанки, виложени у шедзиску Городскей управи за общи роботи на Площи млодятох 7.

Же би ше преверело чи особа уписана до виберацкого списку, лєбо чи шицки податки точни, треба же би ше удуркало ЄМЧГ (єдинствене матичне число граждана). Вимоги за пременки у списку, гражданє котри маю приявене пребуванє у Новим Садзе, односно интерно розселєни особи зоз пребуваньом на териториї Нового Саду, можу поднєсц Городскей управи за общи роботи од 7,30 до 15,30 годзин кажди дзень, а на сам дзень заключеня виберацкого списку 5. юния, од 7,30 по полноци.

Увид до виберацкого списку мож окончиц и на сайту Министерства державней управи и локалней самоуправи.

