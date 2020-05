Обвиценє за родичох котри уписую дзеци до оводи

ЖАБЕЛЬ – Управни одбор ПУ „Дзецинство“ Жабель на схадзки отриманей 15. мая, принєсол ришенє о розписованю Конкурса за приєм дзецох до предшколскей установи „Дзецинство“ Жабель за роботни 2020/2021. рок.

До яшелькох ше уписую дзеци зоз териториї општини Жабель возросту од 12 мешаци по 3 роки.

На цалодньове пребуванє уписую ше дзеци зоз териториї општини Жабель возросту од 3 роки по 5,5 роки.

Упис дзецох до Пририхтуюцей предшколскей програми (ППП) за школски 2020/21. рок годно вивершиц прейґ онлайн прияви на порталу Е-управи у периодзе од 25. мая по 5. юний того року.

