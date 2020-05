ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 18. мая, почало поставянє огради на будинок старей Рускей школи котри под защиту Покраїнского заводу за защиту памятнїкох.

У децембру прешлого року, кед опрез того будинку положена биста Яши Бакова, було слова и о поставяню огради, котра защици и обєкт, и бисту.

Роботи потримала и финансовала Општина Жабель.

