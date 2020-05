Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец першим чишлє новинох „Руске слово” у рубрикох „Тижньовнїк” и „Нашо места” пише о виберанкових лїстинох на републичним и локалним уровню, а мож пречитац и о активносциох локалних самоуправох и о тим як Ораховчанє преславели 74-рочнїцу преселєня Руснацох зоз Руского Керестура до Нового Орахова.

На „Економиї” напис о наших людзох цо остали робиц по швеце под час пандемиї, а на „Култури и просвити” пише о руских културно-уметнїцких дружтвох у позарядовим стану.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Мануелу Дудаш зоз Петровцох, дзе и треце предлуженє фельтону Любомира Дудаша „90 роки од орґанизованей дїялносци и роботи огньогасцох у Руским Керестуре”.

На боку „Духовни живот” пише як означени Шветови дзень молитви и о врацаню вирних до сакралних обєктох.

У рубрики „Спорт” нове предлуженє фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”, а на концу новинох рубрика „Горуци тепши”. Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”.

Од того тижня, пре утаргованє позарядового стану и олєгчаншу дистрибуцию, електронске виданє новинох на сайт будзе поставене на пондзелок.

