КОЦУР – Наютре, 22. мая, ЯКП „Комуналєц” зоз порядним одношеньом шмеца будзе одношиц и кабасти одпад.

Як наведзене у сообщеню, под кабастим одпадом ше подрозумює стари мебель, ґуми за авта, стара била технїка, тварда пластика, склєняна амбалажа и подобне. Нє треба виношиц будовательни материял и одпад животиньского походзеня.

Зоз Комуналцу апелую на шицких гражданох же би вихасновали тоту акцию и винєсли одпад зоз своїх обисцох.

