На пондзелок будзе схадзка Роботного цела за младих

НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, будзе отримана на пондзелок, 25. мая, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе на 19 годзин.

На дньовим шоре будзе розподзельованє средствох за проєкти зоз конкурсу котри розписало тото цело.

Служба Националного совиту надпомла же ше на схадзки муша випочитовац шицки безпечносни мири – простория у котрей будзе отримана схадзка муши буц дезинфикована, карсцелї треба же би були поставени на такей оддалєносци же би ше випочитовало 2 метери физичней дистанци медзи присутнима, а шицки присутни муша мац маски и рукавици.

