РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Extra auto transportˮ зоз Вербасу стреду, 20. мая, почало платац дзири по шицких улїчкох у Руским Керестуре.

Средства за тоту роботу обезпечела локална самоуправа, а розписани су за цалу општину Кула.

За тоту намену Керестур достал коло 50 тони материялу и преценює ше же тото количество будзе достаточне за шицки векши дзири у валалє, та роботи буду тирвац док ше нє потроши шицок достати материял.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)