БЕОҐРАД – На соботу 23. мая, на 11 годзин, у церкви Христа Краля, беоґрадски вирни означа свой кирбай св.Кирила и Методия.

Гоч ище вше тирваю мири безпечносци од Ковида-19, прецо ше старши обаваю присц на городских превозкох, заш ше лєм очекує же ше Беоґрадянє зиду у церкви.

Того року тота парохия означує и свою 90-рочнїцу снованя, и гоч було скорей заплановане означиц ю зоз благодарну архиєрейску Службу котру мал предводзиц владика Георгий зоз другима госцами – шицко тото одложене.

