Уход до Сербиї од нєшка без теста на коронавирус

БЕОҐРАД – За уход до Сербиї од нєшка, 22. мая, вецей ше нє муши мац неґативни тест на коронавирус, анї окремне допущенє за домашнїх и странских державянох, одлучела Влада Сербиї, а пре ноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

На вчерайшей схадзки одлучене же вецей нє постої анї мира посиланя до самоизолациї при приходу до Сербиї. Кризни штаб тото препоручел Влади Сербиї пред двома днями, а на основи анализи епидемиолоґийней ситуациї.

Шицким особом хтори уходза на територию Сербиї буду уручовани здравствени спозореня у хторих ше наводзи же уходза на територию на хторей вирус ище вше циркулує, як и способ превенциї инфекциї.

