За покраїнски виберанки приявени шейсц лїстини

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия потераз преглашела шейсц виберанково лїстини за виберанки котри на покраїнским уровню буду отримани вєдно зоз републичнима и локалнима, 21. юния.

„Александар Вучич – За нашо дзеци”;

2. „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”;

3. „Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”;

4. „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор”

5. „Войводянски фронт – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия, Вєдно за Войводину)”;

6. „За Кральовину Сербиї – за сербске войводство (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт)”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)