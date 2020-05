Нєт нових случайох охореня од коронавирусу

ШИД – Заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович на вчерайшей конференциї за новинарох гварел же нє точно же у Ердевику при Шиду єдна старша особа позитивна на вирус корона.

Семенович ше пребачел особи зоз Ердевику и єй фамелиї же информация же є позитивна на вирус корона обявена у средствох информованя.

Семенович тиж гварел же на телефонскей схадзки Општинска рада принєсла одлуку же би привреднїки були ошлєбодзени такси за ушоренє будовательней жеми и же би закупци местох на желєним пияцу були ошлєбодзени плацаня закупу за марец, април и май мешац.

