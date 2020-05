Милош Чеман добитнїк „Святоникольского припознаня“

ШИД – З нагоди 22. мая, швета Святого Миколая лєтнього, город Шид означи свой дзень зоз шветочну схадзку Совиту МЗ Шид на хторей будзе отримани обряд пошвецаня славского колача и будзе додзелєна „Святоникольска награда“.

Тогорочни добнитник награди, як сообщел Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини Шид, Милош Чеман, власнїк скравецкей роботнї хтори под час позарядового стану донирал вецей як 10.000 защитни маски и вецей як 3.000 защитни визири и на таки способ помогнул Општинскому штабу за позарядово ситуациї и гражданом општини Шид.

После шветочней схадзки у МЗ Шид на 9 годзин будзе служена Свята литурґия у церкви Святого Миколая СПЦ, а потим по традициї през централни городски улїци прейдзе процесия.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)