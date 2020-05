Од пондзелку упис до ПУ „Бамби” и врацанє вецей дзецох до оводи

КУЛА – Упис дзецох до Предшколскей установи „Бамби” почина на пондзелок, 25. мая, и будзе тирвац по 5. юний – явене зоз тей институциї. У рускокерестурским оддзелєню „Бамбия” – „Цицибан-у” упис будзе у спомнутим термину кажди дзень од 14 до 19 годзин.

Родичи годни дзецко пойсц уписац особнє до установи, або то покончиц електронски, цо першираз того року, як потолковала директорка Установи Снежана Булатович, а шицки подробносци о тей можлївосци прейґ еУправи односно еВртића обявени на сайту Бамбия.

На тей адреси обявени и комплетни Конкурс за упис дзецка до предшколскей установи, а обявени є окрем на сербским ище и на мадярским и руским язику, хтори и службени у општини Кула.

Од документациї за шицки дзеци потребне кресцене писмо и потвердзенє о роботно-правним статусу родичох, за чувствительни ґрупи дзецох потребна и друга досц обсяжна документация цо тиж мож найсц на спомнутим сайту.

После утаргованя позарядового стану, од 11. мая ПУ „Бамби” почала робиц зоз огранїченим числом дзецох тє. лєм з тима котри могли дац писмене потвердзенє же обидвойо родичи заняти.

Таки дзеци було барз мало, а як дознаваме у керестурским „Цицибану” од главней виховательки Олени Русковски, од пондзелку 25. мая до дзецинскей заградки ше годни врациц ище и други дзеци, тоти котрим родичи за тото маю потребу пре роботну анґажованосц, алє тераз и без потвердзеньох, а потребне лєм лїкарске потвердзенє о здравственим статусу дзецка.

У рускокерестурским оддзелєню „Цицибан” за таку вариянту ше опредзелєло ище значне число родичох, та од 25. мая ше у тим обєкту обчекую коло 70 дзеци, место 34-их кельо витворели право врациц ше у першей часци попущованя мирох защити процив Ковиду-19.

Подрозумює ше же воспитни процес и у тей предшколскей установи орґанизовани зоз строгим притримованьом шицких предписаних мирох защити процив Ковиду-19.

