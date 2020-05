Преславени Дзень Месней заєднїци Шид

ШИД – Вчера, 22.мая, на швето Преношеня мощох Святого оца Миколая, Месна заєднїца Шид означела свой Дзень зоз пригодну шветочносцу хтора почала зоз традицийним обрядом ламаня славского колача хтори окончел священнїк Сербскей православней церкви.

Предсидатель Совиту МЗ Милан Ґербер гварел же, кед шицки вєдно робя, вец годно победиц и нєвидлївого нєприятеля яки вирус корона и пожадал нови успихи у розвою городу.

З нагоди тей шветочней нагоди додзелєна „Святоникольска награда“ хтору достала Самостойна скравецка роботня „Чеман“ зоз Шиду, хтора Општинскому штабу за позарядово ситуациї даровала даскельо тисячи защитни маски и визири.

Подзекованя достали Општински штаб за позарядово ситуациї, Радивой Лазич, писатель и публициста, як и роботнїки ЯКП „Стандард“ хтори ше стараю о гиґиєни городу.

У церкви Преношеня мощох Святого оца Миколая потим служена Свята литурґия, а потим процесия прешла през централни улїци городу.

