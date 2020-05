ШИД – Општинска виберанкова комисия преглашела лїстину „Ивица Дачич Социялистична партия Сербиї СПС“ зоз 26 кандидатами, цо два трецини од вкупного числа будуцей скупштини хтора ма 39 одборнїкох.

Слово о трецей преглашеней виберанковей лїстини за локални виберанки, а перша на лїстини Николина Бибич, студентка зоз Шиду.

