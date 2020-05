ДЮРДЬОВ – Виберанкова комисия општини Жабель, на 17. схадзки отриманей 21. мая, принєсла Календар за окончованє виберанкових роботох у поступку запровадзованя виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Жабель, розписани за 21. юний того року.

Календар ступа на моц од дня його приношеня, а будзе обявени у „Службених новихно Општини Жабель“ и на урядовим интернет боку Општини Жабель.

