Народна библиотека розписала литературни и подобови он-лайн конкурс

ВЕРБАС – За шицких предшколцох, основношколцох и стредньошколцох вербаскей општини, Народна библиотека ,,Данило Киш” розписала ярнї литературни и подобови он-лайн конкурс на тему ,,Нє достаточно лєм жиц! – гвари мотиль. – Потребне мац и кус слунка, кус шлєбоди и кус квеца!” (Ганс Кристиян Андерсен).

Як гварела директорка Народней библиотеки Милияна Радованович, каждого року у тим чаше, традицийно, пририхтую литературни и подобови конкурс.

– Пре почитованє физичней дистанци, того року конкурс будзе отримани онлайн, та за приманє роботох отворена нова мейл адреса vrbasbiblioteka@gmail.com на котру школяре, сами лєбо з помоцу родичох и воспитачох годни посилац свойо роботи. Наш фахови жири препатри роботи и найлєпши буду наградзени. Награди за литерарни роботи буду кнїжки, а за подобово будзе материял за рисованє. Роботи буду обявени на нашим Фейсбук боку, а награди буду уручени особнє – гварела Радовановичова.

У порученю треба навесц шлїдуюци податки: за младши возрост мено, презвиско, роки, мено контакт особи; за предшколцох мено ґрупи и воспитача, контакт телефон воспитача; за школски возрост мено и презвиско, мено наставнїка лєбо професора, школу до котрей школяр ходзи и контакт телефон.

Роботи треба послац по 15. юний.

