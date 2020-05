Од вчера на явним месце можу буц до 100 особи

БЕОҐРАД – У отворених и завартих просторох од вчера допущене пребуванє найвецей 100 особох, стої у вименки Одлуки о забрани збераня на явних местох. Потераз було допущене зберанє до 50 людзох.

Вименку тей одлуки подписал министер здравя у Влади Републики Сербиї Златибор Лончар.

У тей одлуки назначене же ше и надалєй на явних местох и у завартих просторох муша применьовац шицки превентивни мири хтори ше одноша на дезинфекцию рукох, хаснованє маскох и рукавицох, и почитованє оддалєносци медзи особами од найменєй два метери.

На отвореним просторе оддалєносц муши буц тиж найменєй два метери, а хаснованє маски обовязне.

