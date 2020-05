Инфодемия процив лоґики

Чи после тей пандемиї будземе жиц нормално, чи нє? Єдноставне питанє, алє, по способе як є коментароване на дружтвених мрежох, тиж є и вецейзначне – и шмишне, и опоминаюце. Односно, чи ми пред корону и позарядовим станом вообще жили нормално? Лєбо, чи ше тераз дацо пременї, чи пойдзе на лєпше, чи ше лєм ресетуєме на початну позицию?

Инфодемия хтора нас засиповала паралелно з вирусом указала даскельо важни ствари и, так повесц, популацию подзелєла до даскельох катеґорийох медийних конзументох. Єдни ше злєкли од нєпознатей, смертельней оберачки, италиянского и шпанского сценария, та ше самоизоловали и без того да им дахто з телевизиї гутори же так треба. Други глєдали и друге думанє, преверйовали з вецей жридлох, та заключели же зме баш нє на прагу катаклизми, алє опасносц од хороти за хтору ище нєт лїка анї вакцина, заш лєм реална. Мерковали, и пре себе, и пре других доокола себе. Треци, нормално, „знаю” же Ковид-19, поправдзе, нє постої, алє нам о глави робя експоненти одцудзених центрох моци и їх ґлобалней конспирациї… Медзитим, без огляду на нєпомирлїви розлики и становиска о вирусу корона, шицки зме под час тирваня позарядового стану (углавним) шедзели дома, поряднє провадзели звитованє Кризного штабу на 15 годзин и ослуховали же „цо гвари фах”.

Тераз, гваря, шицко нормалне, лєбо постава таке. Нєполни два тижнї по утаргованю позарядового стану, после кратшого зациху ознова маме троцифрове дньове число новоохорених. Сущносц, видзи ше ми, же вообще нє важне чи вирус слабнє, чи нє. Вельо значнєйше же чи слабнє и нєстава наша свидомосц о присустве тей хороти, а з тим и осторожносц и одвичательносц.

У складзе з актуалну милитаризовану реторику з хтору ше описую тактика и стратеґия войни процив корони, тото тераз то нє борба у хторей голоруки героє штурмую на нєприятельски байонети и декунґи, и кед же ше случи же їх страна победзи, їх мено на спомин достанє даяка улїчка лєбо землєдїлска задруга. То иншака война, дзе процивнїк нєвидлїви, а сиґурно ше нє буду славиц героїзем даремних жертвох нєзнаня, нєосторожносци и нєодвичательносци. Єдине заєднїцке же анї у терашнєй борби нєт места за дефетизем. Победзиме, прешвечени сом.

Углавним, врацанє до нормали и каждодньовосци будзе длуготирваци процес. И виберанки хтори пред нами ноша одредзену дозу тей (нє)нормалносци. И ту применлїва гореспомнута катеґоризация виберацкого корпуса – єдни виду на виберанки и буду гласац за власц, други виду и заокружа опозицию, треци останю дома. Резултати теста каждей з тих одлукох достанєме после 21. юния. Чеканє резултату и пошлїдкох нашого справованя у пандемиї чекац будземе вельо длужей. Цо инше повесц на концу, окрем, розум до глави. У обидвох случайох!

ПС.

Ниа, удало ше ми написац колумну, а да нє спомнєм 100 евра☺

