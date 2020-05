Нєшка почина виплацованє державней помоци

СЕРБИЯ – Нєшка почина виплацованє єднократней державней помоци у виносу од сто евра у динарскей проциввредносци гражданом хтори ше приявели прейґ телефона, лєбо сайта Управи за трезор.

Дньово ше пенєж будзе уплацовац на рахунки коло пол милиони гражданох, на кажди пейц днї, а очекує ше же з тоту динамику по 1. лєбо 2. юний виплацованє будзе закончене.

Остатнї термин по котри ше мож приявиц то 5. юний, а тим хтори ше приявя остатнього дня, пенєж будзе уплацени на рахунок по 7. юний.

Предходних дньох державна помоц виплацена пензионером и хасновательом социялней помоци.

