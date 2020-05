Вишол зборнїк роботох зоз медзинародней конференциї на котрей участвовало и „Руске слово”

НОВИ САД – У виданю „Херор медия понт”, вишол зборнїк роботох и наступох зоз 3. Медзинародней конференциї пошвеценей меншинским и локалним медийом, отриманей прешлого новембра у Новим Садзе.

Публикацию мож превжац на тим ЛИНКУ.

НВУ „Руске слово” на тей конфенерциї мало окремни панел под назву „Руска култура и туризем” на котрим участвовали предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради, новинар Яким Винаї и новинарка Блажена Хома Цветкович.

Виривки з їх презетацийох обявени у тим зборнїку по сербски и анґлийски, а модераторка панелу була Ясна Ковач.

На Конференциї главна тема була улога и значносц меншинских и локалних медийох у одкриваню туристичних потенциялох Войводини.

Орґанизаторе Конференциї „Херор медия понт”, НВУ „Мадяр со”, Сторителер, НВУ „Руске слово”, Центер за розвой меншинских и локалних медийох и Асоцияция медийох у сотруднїцтве зоз МИДАС-ом.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)