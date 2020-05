НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, будзе отримана нєшка на 19 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

На дньовим шоре будзе розподзельованє средствох за проєкти зоз конкурсу котри розписало тото цело.

Безпечносци и гиґиєнски препорученя за защиту од ширеня Ковиду-19 буду випочитовани.

