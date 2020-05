ДЮРДЬОВ – У орґанизациї ФК „Бачка 1923“, внєдзелю 24. мая на домашнїм терену, отримане приятельске змаганє на котрим участвовали три екипи: ФК „Чукарички“, ФК „Войводина“ зоз Нового Саду и ФК„Бачка 1923“ зоз Дюрдьова.

Така файта знаганя першираз орґанизована у Дюрдьове, а жада ше посцигнуц векше сотруднїцтво медзи клубами.

На змаганю участвовали дзеци возросту од 9 роки.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)