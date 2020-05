ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове поставени 20 нови столки.

Пенєжна помоц достата од Општини Жабель прейґ розписаного конкурсу за додзельованє финансийней помоци церквом на териториї општини за 2019. рок.

На конкурсу достати 500 000 динари и шицки средства дати за правенє столкох, цо приоритет у ушорйованю ентериєру церкви.

л. кухар

