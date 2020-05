У Беоґрадзе преславени Кирбай

БЕОҐРАД – Беоґрадски вирни парохиї Кирила и Методия всоботу ше зишли на Богослуженє односно на кирбайску Службу Божу зоз котру того року починаю означовац свой ювилей – 90-рочнїцу од снованя парохиї.

Кирбайску Службу Божу, попри домашнього пароха о. Владислава Варґи, сослужел и дон Александар Ковачевич, ґенерални викар беоґрадскей надбискупиї и парох церкви Христа Царя. Апостол читал богослов Ярослав Варґа, а коцурски паноцец Данил Задрепко наказовал на трох язикох.

На концу ше вирним приключел и повинчовал ювилей и Кирбай надбискуп и митрополит Станислав Хочевар. Вон наглашел вельку улогу нашей Церкви у беоґрадскей метрополи, єй екуменску димензию котру вона приноши у своїм шведоченю и присутносци у общей Католїцкей Церкви.

После многолїтствия присутни ше дружели на своїм традицийним аґапеу.

