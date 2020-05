Виберанкови мешац

Врацаме ше, после двомешачней прерви, на порядни стан и нормални живот, голєм кед слово о политики. Остатнї 30 роки, политика на тих просторох нє лєм же нєзаобиходна часц нормалного живота, алє є дараз, випатра, аж и векша од нього, а кед дацо нательо присутне и узвичаєне же є скоро порядна часц каждодньовосци, вец то виберанки.

Саркастичнєйши аж твердза же ми, у ствари, уж роками нєпреривно жиєме у предвиберанковей кампанї. Гоч як, виберанкови процес хтори тераз уж требал буц навелько закончени, смужка подцагнута, а резултати, ефекти и пошлїдки нашироко и наглїбоко вианализовани и прештудирани, пре епидемию корони и пошлїдкови позарядови стан, тераз лєм пред нами. Гласац будземе о нєполни мешац и, голєм по тим зме наисце перши у Европи. Корона претаргла рижни виберанково процеси у скоро 50 рижних державох швета. Кельо ми ше удало попровадзиц, Република Сербия перша держава на континенту, а у реґиону сиґурно, хтора одредзела дефинитивни датум и отрима виберанки после корони. Точнєйше, у єй циню, бо вирус ище вше ту. Одредзени и мири хтори треба же би очували здравє народу и учашнїкох у виберанковим процесу. Явни масовни сходи ище вше нє дошлєбодзени, а странки ше обовязали же предвиберанкову кампаню буду водзиц одвичательно и насампредз прейґ медийох и дружтвених мрежох. Кельо ше то наисце почитує, то уж друге питанє.

Нашо новини и тот, як и даскельо остатнї виберанково циклуси, буду медийно провадзиц, понеже то подїя од явного интересу. Адекватни простор наменїме за тоту, як ше гвари, централну подїю парламентарного живота и демократского дружтва, по началох обєктивносци, ровноправносци и єднакей заступеносци шицких єй актерох. Политична промоция учашнїкох и лїстинох на наступних виберанкох стриктно будзе огранїчена на предвиберанкову рубрику, хтору обявюєме од того числа. Понеже утаргнути позарядови стан и предлужени виберанкови процес, ношительох явних функцийох, лєбо особи познати у нашей заєднїци, хтори источашнє и на лїстинох за локални, покраїнски, лєбо републични виберанки, третировац будземе исто як и других политичних кандидатох же би нє було индиректней и прикритей промоциї.

Кельо наступни виберанки буду интересантни и динамични, чи буду отримани у духу политичней култури и злюдней комуникациї, завиши од їх актерох. Увидзиме. Кед нє инше, шицко тото голєм нє будзе тирвац (пре)длуго. Место шейсцох тижньох, кельо мала буц марцовско-априлска кампаня, тота майско-юнийска будзе готова о мешац.

