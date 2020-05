Потвердзенє велькей упартосци и любови (III)

У ярнєй часци першенства 1987/88. року до екипи ше врацели млади бавяче. Без огляду на искуство старших, хтори ище бавели, Русин завжал пияте место на таблїчки, односно спаднул три места нїжей як цо бул на концу єшеньскей часци.

Нову сезону, 1988/89. року, рукометаше почали зоз подмладзену екипу од хторей ше вельо очековало у наиходзацим периодзе. У екипи теди були: Салак, Сабадош, Катона, Дьордєвич, Чернок, Стрибер, Дюрко, Няради, Медєши, Тиркайла, Виславски, Драшкич, Перепелюк, Грубеня, Надь, Фурик, Фа, Рац.

Єшеньску часц першенства Русин закончел на трецим месце на таблїчки и то бул добри успих. Зазначел шейсц побиди, а три стретнуца страцел. Дюрко зоз пейдзешат ґолами бул ґолґетер екипи.

У ярнєй часци першенства затримана позиция хтора посцигнута вєшенї – треце место, алє пре реорґанизацию лиґи Русин ше змагал у Медзиопштинскей лиґи Зомбор – перша класа.

СЕЗОНИ ЗОЗ ПРЕМЕНЛЇВИМА РЕЗУЛТАТАМИ

Предлужуюци давно запровадзене сотруднїцтво з екипами зоз Чехословацкей, рукометаше Русина влєце 1989. року пошли до Пряшова. Там одбавели три стретнуца – два процив екипи Татрана и єдно процив комбинованей екипи ЗВЛ Пряшов. Од Татрана страцели обидва стретнуца (42:16 и 28:19), а победзели екипу ЗВЛ Пряшов зоз резултатом 26:20.

У новим першенстве Русин нє бавел як у прешлим. Бавел вельо слабше. Одбавел осем стретнуца, на штирох победзел, а на штирох страцел, а то було достаточнє за штварте место на таблїчки. Теди у екипи бавели: Йовович, Стоянович, Тиркайла, Фекете и Стипич, алє єшеньски биланс, гоч и зоз спомнутим помоцнєньом, нє злєпшани, бо на концу були треци на таблїчки.

На основи пласмана штири екипи, а медзи нїма бул и Русин, мали одлучиц у квалификацийох хтора екипа пополнї Бачку лиґу. Медзитим, Русин нє пошол на квалификацийни стретнуца, та то одлучене без нього и остал бавиц у истей лиґи.

Под тренерску „палїчку” Любомира Еделинския, дакедишнього бавяча и ґолґетера, екипа ше добре пририхтала за нову сезону 1990/91. року. То ше указало накадзи ше почало бавиц змаганя. У обидвох часцох першенства Русин бул сиґурни, добре бавели и, могло би повесц, лєм ше прешпацирал през лиґу. На концу Русин бул перши на таблїчки зоз 27 бодами од можлївих 32.

У новим ранґу змаганя, у Бачкей лиґи, окрем Русина бавели: Потисє зоз Канїжи, Едьшеґ зоз Малого Идьошу, Червинка II, Раднички зоз Баймоку, Будучносц зоз Савиного Села, Сента, Станишич, Горґош, Нєґош зоз Ловченцу, Далматинєц зоз Ридїци и Ґрафичар зоз Бездану.

Нова лиґа и першенство 1991/92. року, за Русин нє були славни. У лиґи бавели дзешец екипи, а резултат бул таки же Русин завжал осме место на таблїчки. Освоєл лєм пейц боди, а подобно як и у єшеньскей часци Русин бавел и на яр, та зачувал свойо место у тей лиґи, алє на сподку.

ТРЕНЕР ВИЛИ ЯК „ДЖОКЕР”

То бул период кед Русин вельо раз менял тренерох, а часто ше случовало же Гарди бул тренер. У валалє уж шицки научели – кед нєт кого, положме Вилия за тренера. У резултатох нє було вельо пременки у одношеню на прешлу сезону. Русин бул при сподку таблїчки, алє оставал у Бачкей лиґи.

У сезони 1993/94. року, рукометаше зазначовали резултати хтори були, могло би повесц, контроверзни и чудни. У єшеньскей часци освоєли лєм штири боди, а на яр почали бавиц ище слабше. Такой на початку страцели у штирох стретнуцох, а потим штири победзели.

Од єшенї у новей сезони 1994/95. року у екипи почали бавиц Япунджа зоз Вербасу, Зелич зоз Червинки (пред тим бавел у екипи Сивер зоз Суботици) и ґолман Кулич зоз Вербасу. Були то искусни бавяче, цо указовало же Русин озбильно похопел наиходзаци стретнуца у лиґи.

У єшеньскей часци першенства Русин зазначел вельо лєпши резултати. Завжал штварте место, а мал лєм два боди менєй од перших двох екипох. Од яри зоз лєпшим бависком злєпшала ше и позиция на таблїчки – Русин бул треци. Теди у екипи окрем спомнутих бавели: Маркович, Миячич, Тиркайла, Мичанович, Гербут, Чапко…

Здобуло ше упечаток же зоз таким тимом тота лиґа була по мери Русина. Були у штредку таблїчки, а таки успих посцигнути и у идуцей сезони.

У ярнєй часци першенства Русин бавел ище слабше. Зазначел лєм єдну побиду и мал єдно нєришене стретнуце, та на концу бул на седмим месце на таблїчки.

ОПЕРАНЄ НА ВЛАСНИ МОЦИ

Щесце було же лиґа була преширена, та Русин остал у истим ранґу змаганя, алє теди одлучене же би ше екипа операла на бавячох зоз валалу. Теди, 1996. року, тренер екипи бул Сретен Драшкич, а источашнє и бавяч. У екипи ище були: Накич, М. Надь, Тиркайла, Гербут, Пристойко, Чапко, Чернок, Рац…

Резултати були барз подли. На єденац стретнуцох зазначена лєм єдна побида и єдно нєришене стретнуце. Аж дзевец стретнуца страцени. Русин победзел лєм найслабшу екипу у лиґи – Ґаково зоз резултатом 42:22. Нєришени резултат бул на стретнуцу зоз екипу Сонти. Вяри до екипи ше врацели: Салак, Гайдук, Медєши, С. Надь, а тренер ознова бул Владимир Гарди Вили, та на яр кельо-тельо упечаток бул лєпши. Зазначени ище три побиди и єдно нєришене стретнуце, та Русин на концу завжал дзевяте место.

На чоло Русина од єшенї ознова бул поставени Сретен Драшкич, алє нє бул длуго тренер, бо го заменєл предсидатель РК „Русин” Янко Папуґа. Части пременки тренерох и бавячох указовали же екипа у кризи. Теди Русин бул у составе: Салак, С. Гафич, Папуґа, Надь, Миячич. Тиркайла, Пристойко, Чернок, Б. Гафич, Рац, Пашо, Драшкич, Накич, Дюрко.

На початку 1998. року у Рукометним клубе „Русин” догварене же би од яри почала тренирац пионирска селекция, а за тренера когуцикох поставени професор физичного воспитаня и дакедишнї рукометаш Славко Пап.

Резултати Русина у Бачкей лиґи у тей сезони були подли – дзевец пораженя и два побиди. Но, указало ше же то було досц же би екипа предлужела змаганє у тим ранґу.

РОЧНЇЦА СД „РУСИН”

У рамикох преслави 75- рочнїци снованя Спортского дружтва „Русин” участвовали и рукометаше. Бул то медзинародни турнир, бо окрем Русина, Гайдука зоз Кули, Омладинца зоз Коцура, на турнире участвовала и екипа Татрана зоз Пряшова.

Керестурци на тим змаганю победзели кулски Гайдук зоз резултатом 24:21. У другим змаганю госцински Татран победзел коцурски Омладинєц зоз резултатом 34:23. У финалним стретнуцу бавели домашнї процив госцох зоз Словацкей. Госци були лєпши и победзели зоз резултатом 26:15.

На тим турнире Русин бавел у составе: Грубеня, Медєши, Чернок, Б. Гафич, Малацко, Гербут, Гайдук, Владислав Салак, Сопка, С. Гафич, Владимир Салак, Драшкич, Славко Салак, Сабадош, Тиркайла, Надь. Тренер екипи бул Йовґен Гарди.

До новей першенственей сезони екипа Русина вошла без вельких амбицийох. Знало ше же екипа нє ма нагоди за даяки високи пласман, а и же нє може випаднуц зоз лиґи. То була причина прецо Русин у тей сезони бавел подло, так як нїхто нє очековал. У конкуренциї шейсцох екипох Русин лєм раз победзел, а на шицких других стретнуцох страцел.

Кед почала ярня часц першенства, почало и бомбардованє нашей жеми, та є претаргнуте. Спортисти, як пише у историї, ше нїґда нє бали од войни, та анї з тей нагоди. Победзели сами себе, та гоч нє бавели у лиґи (змаганє нє було закончене), а вони бавели медзи собу и под час бомбардованя.

КЕРЕСТУРСКИ СУДИЙОВЕ

Рукометаше керестурского Русина могли бавиц урядово стретнуца аж теди кед у валалє були голєм двоме рукометни судийове. То було и условиє же би ше у Руским Керестуре формовало рукометни клуб. Перши рукометни судийове були и перши снователє и тренере у тим спорту: Михал Рац Пицоль и Владимир Семан Учо. Медзитим, Руски Керестур зоз розвойом рукомета постал интересантни велїм же би ше опредзелєли за судзенє. То було окреме интересантне седемдзешатих и осемдзешатих рокох прешлого вику кед скоро зоз каждей ґенерациї „вишол” и даєден судия. На рукометних стретнуцох, аж и на союзним уровню, судзели: Юлиян Регак, Владимир Такач, Юлин Малацко, Янко Папуґа, Славко Джуджар и Славко Надь.

(Предлужи ше)

