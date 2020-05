РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” припада нєшка, 25. мая, алє пре позарядову ситуацию у образованю хтору спричинєла епидемия коронавирусу, того року Дзень школи ше нє означує як звичайно зоз даякима програмами.

З тей нагоди управа Школи на чолє зоз директорку Хелену Пашо Павлович на сайту Школи положела лєм окремну вичнованку зоз хтору дорогим школяром, почитованим колеґиньом и колеґом и цалому колективу винчує тот дзень.

