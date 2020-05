Настава на далєкосц по 29. май

НОВИ САД – Пре усоглашованє Правилнїка о вименкох правилнїка о календаре образовно-воспитней роботи за школски 2019/2020. рок, хтори принєсло Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар Михаль Нїлаш принєсол Правилнїк о вименкох и дополнєньох правилнїка о школским календаре за образовно-воспитни установи на териториї АП Войводини.

Тота вименка Правилнїка принєшена пре позарядови стан ‒ хтори преглашени на териториї РС пре пандемию хтору виволал вирус COVID-19 – зоз чим присподобени способ виводзеня настави у школох.

Остатнї дзень настави на далєкосц то пияток, 29. май, за шицких школярох. Школяре осмей класи ше урядово розпущую 5. юния, док ше школски рок за школярох од першей по седму класу основней школи закончує 16. юния. Перши два тижнї юния резервовани за орґанизованє окремних годзинох, у зависносци од того чи школяре приходза на пририхтованє за малу матуру, чи виправиц оцени. Покладанє пробного Закончуюцого испиту будзе 1. и 2. юния, а малей матури 17, 18. и 19. юния. Резултати буду обявени 23. юния.

Матуранти ґимназийох ше розпущели 22. мая, школяре трецей класи тророчного образованя и штвартей класи фахових школох закончую школски рок 29. мая, док за других штредньошколцох конєц наставного року 19. юния; 4, 5. и 6. юний резервовани за покладанє велькей матури, док ше 24. юния матуранти годни приявиц за жадани факултет, пише на сайту Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

