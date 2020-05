Дзень Школи винчовал покраїнски секретар Нїлаш

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Дня школи, Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк хтори бул вчера, 25. мая, до Школи сцигла винчованка зоз Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

Секретар Михаль Нїлаш у мено того секретарияту и особнє школяром и занятим повинчовал тот дзень и наглашел же добре образованє сущне, як за дружтво, так и за каждого поєдинца.

– Вашо школяре маю одличну нагоду здобуц добре образованє, заняти им помагаю оформиц и свой характер, способ роздумованя и креировац основни животни принципи. Жичим же би Вам и наступни школски рок бул полни творчосци, креативносци и успишней роботи – заключел покраїнски секретар з тей нагоди.

