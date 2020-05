Водицов тидзень тирва по пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Водицов тидзень – каждодньово Служби Божо у тим Марийови святилищу – остатнї тидзен у маю, почал од вчера и будзе тирвац по пияток, 29. май. Служби Божо у Водици, у тим чаше буду кажди вечар на 19 годзин.

Водицов тидзень ма длугу традицию, кед ше у маю хтори у цалей Католїцкей Церкви пошвецени Пречистей Дїви Мариї, кажди дзень служа Молебени до Богородици, а у Керестуре остатнї тидзень ше то случує и у Водици.

Понеже на соботу пред шветом Сошедствиє Св. Духа, Русадля, у катедралней церкви вечар будзе Всеночне, Служба у Водици на соботу вечар нє будзе. Тиж на соботу, 30. мая, рано на 8 годзин будзе грамотална Служба Божа за шицких покойних, бо пада V Задушна собота.

