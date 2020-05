ДЮРДЬОВ – Гражданє општини Жабель од тераз годни дзеци приявиц за упис до предшколскей установи на електронски и безплатни способ.

Електронске подношенє прияви ше кончи зоз єдноставним пополньованьом он-лайн формулара, а приложиц документи як цо вивод зоз матичней кнїжки родзених, место пребуваня и уверенє о занятосци, нє треба, бо ше вони автоматски зазберую.

Хвильково тирва имплементация тей услуги у шицких городох и општинох у Сербиї.

Прияву мож окончиц електрoнски на порталу еУправи.

