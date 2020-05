Вишла майска „Заградка”

НОВИ САД – У позарядовим стану пририхтане и майске число часопису за дзеци „Заградка”, а дзекуюци вирним читачом и вредним сотруднїком – школяром и їх учительком и наставнїцом, материялу було як нїґда потераз.

Фотоґрафия на насловним боку, на хторей два пайташки у Руским Керестуре шлєбодни час препровадзовали з домашнїма любимцами, як и рубрика „Фото памятки” на 2. боку гутори же дзеци, кед ше нє могли дружиц у школи, на драже, у парку або на ярку, бавели ше дома зоз баранчатми, кощатми, конїками, заяцами, пшичками и мачичками.

У рубрики „Облачок до швета” дознаваме яки приповедки за дзеци єст на Ют’юб каналу „Руского слова”, а зоз творчосци за дзеци у тим чишлє часописа вибрани стихи хтори написали нашо писателє Ирина Гарди Ковачевич, Тамара Хрин Рончевич, Юлиян Пап, Владимир Дїтко, и приповедка Агнети Бучко Папгаргаї.

У додатку за наймладших „Мала заградка” Квиз о мешацу маю, єдна басна Штефана Чакана и писня о чистих рукох Цецилиї Мудри, а ту и даскельо рисунки наймладших читачох, и вельо илустрациї за вифарбйованє.

На бокох „Школяре авторе” зоз литературнима и подобовима роботами заступени школяре зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Вербасу, Нового Саду и Ґосподїнцох, а як ше уча у онлайн школи, дознаце на 18. и 19. боку. За розвагу ту два Забавни боки и рубрика „Най, най…”.

