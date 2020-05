Отримана роботна схадзка з аматерами

ШИД – У Руским доме вчера, 25. мая, предсидатель КПД „Дюра Киш“ Златко Манько и предсидатель Скупштини дружтва Владимир Еделински Миколка, отримали роботну схадзку з аматерами дружтва.

На схадзки догварене же на пияток од 16 годзин будзе отримана акция ушореня будинка, порадзене же проби Старшей шпивацкей ґрупи почню од шлїдуюцого пондзелку од 19 годзин, а оркестер будзе отримовац проби пиятками.

Златко Манько гварел же ше бешедує и о отримованю Фестивала тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, а термин кеди би могол буц отримани то 1. авґуст.

Слова було и о програмох з нагоди означованя ювилея – 100-рочнїци иснованя дружтва за хтори Манько гварел же буду завишиц од достатих средствох.

Предложене и же би делеґация Дружтва нащивела руководзацих Општини Шид, поинформовала их о активносцох и глєдала средства за их витворенє.

Догварене и же би после 15. юния було отримане друженє членох КПД „Дюра Киш“, а членство поволане же би вимирело членарину.

