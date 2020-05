Подзелєни средства з буджету за проєкти

НОВИ САД – Руски културни центер у Новим Садзе пондзелок, 26. мая, бул домашнї схадзки Роботного цела за младих Националного совиту рускей националней заєднїци.

На штвартей схадзки члени Цела дали предклад як розподелїц средства за дзевец проєкти кельо сцигло на Конкурс. З тей нагоди, проєкти хтори Цело будзе софинансовац, сцигли зоз Руского Керестура, Нового Саду, Коцура и Дюрдьова.

Туристичне здруженє Руски Керестур ма два проєкти – „Ноц музейох” и Лєтни младежски кампи. За перши проєкт з буджета годно видвоїц 50 000 динари, а за други 5 000 динари. Пакт Рутенорум за реализацию проєкта „Дньовка” видвоєни 45 000 динари.

За проєкт повязованя младих и едукацию „София” видвоєне 25 000 динари, а за проєкт „Стретнуца младих” у Коцуре, Коцурске здруженє младих видвоєне 50 000 динари.

За новосадски Руски културни центер опредзелєни 70 000 динари за реализацию проєкта „Клуб младих”, а за проєкт „Прадки” 15 000 динари.

За проєкт „Лєтни атлетски камп” Атлетского клуба „Русин” зоз Руского Керестура видвоєне 20 000 динари, а за проєкт „Литературни вечар младих” КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова видвоєне 20 000 динари.

Того року буджет на хтори млади зоз своїма проєктами конкуровали вельо менши од суми котра за реализацию проєктох вимагана. Односно, за дзевец проєкти вимагане 595 000 динари, алє у тим року млади за свойо потреби, односно проєкти, на розполаганю маю 300 000 динари.

